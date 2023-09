Home

4 Settembre 2023

Venere (Cancro) quadrato Luna (Ariete): contraddizioni tra desiderio di stabilità emotiva e voglia di indipendenza

4 settembre 2023 – Venere (Cancro) quadrato Luna (Ariete): contraddizioni tra desiderio di stabilità emotiva e voglia di indipendenza

Il 4 settembre 2023 si verificherà un aspetto di tensione tra Venere, il pianeta dell’amore, della bellezza e dell’armonia, e la Luna, il luminare che rappresenta le emozioni, l’immaginazione e l’intuizione. Venere si troverà nel segno del Cancro, dove esprime la sua dolcezza, la sua sensibilità e il suo bisogno di protezione e di affetto. La Luna si troverà invece nel segno dell’Ariete, dove manifesta la sua vitalità, il suo coraggio e il suo spirito d’iniziativa. Questa combinazione crea una forte contraddizione tra il desiderio di stabilità e sicurezza emotiva e la voglia di indipendenza e libertà personale.

Questo aspetto può influire negativamente sulle relazioni affettive e sentimentali, creando conflitti, incomprensioni, gelosie o separazioni. Può anche causare problemi con le figure femminili, in particolare con la madre o con una persona che svolge un ruolo materno. Inoltre, può generare insoddisfazione, frustrazione o insicurezza riguardo alla propria immagine o alla propria espressione creativa.

Vediamo come questo transito si ripercuote sui 12 segni zodiacali.

Ariete: per te è un momento di crisi e di sfida. Hai difficoltà a conciliare le tue esigenze di autonomia e di azione con le richieste di attenzione e di dedizione della tua partner o della tua famiglia. Potresti sentirti soffocato o limitato dalle responsabilità o dalle aspettative altrui. Cerca di essere più paziente e comprensivo, ma anche di affermare le tue necessità con gentilezza.

Toro: per te è un momento di stress e di nervosismo. Hai problemi a gestire il tuo lavoro o le tue attività quotidiane con serenità e armonia. Potresti avere dei contrasti con i tuoi colleghi o con le persone che frequenti abitualmente. Cerca di essere più flessibile e collaborativo, ma anche di esprimere le tue opinioni con diplomazia.

Gemelli: per te è un momento di delusione e di insoddisfazione. Hai difficoltà a trovare il piacere e la gioia nelle cose che fai o che ami. Potresti avere delle crisi creative o dei problemi economici. Cerca di essere più ottimista e fiducioso, ma anche di valutare con realismo le tue possibilità e le tue risorse.

Cancro: per te è un momento di conflitto e di tensione. Hai difficoltà a vivere in pace e in armonia con te stesso o con gli altri. Potresti avere delle discussioni o delle rotture con la tua partner o con la tua famiglia. Cerca di essere più equilibrato e pacifico, ma anche di difendere i tuoi sentimenti e i tuoi valori.

Leone: per te è un momento di confusione e di incertezza. Hai difficoltà a capire e a comunicare le tue emozioni o i tuoi pensieri. Potresti avere dei malintesi o delle incomprensioni con le persone che ti stanno vicino. Cerca di essere più chiaro e sincero, ma anche di ascoltare e comprendere gli altri.

Vergine: per te è un momento di frustrazione e di insicurezza. Hai difficoltà a realizzare i tuoi progetti o i tuoi desideri. Potresti avere delle perdite o delle spese impreviste. Cerca di essere più determinato e ambizioso, ma anche di gestire con prudenza il tuo denaro e i tuoi beni.

Bilancia: per te è un momento di sfida e di cambiamento. Hai difficoltà a mantenere l’equilibrio e l’armonia nella tua vita personale o professionale. Potresti avere delle opportunità o delle difficoltà che ti mettono alla prova. Cerca di essere più coraggioso e innovativo, ma anche di adattarti alle nuove situazioni.

Scorpione: per te è un momento di trasformazione e di rigenerazione. Hai difficoltà a liberarti da ciò che non ti serve più o che ti fa soffrire. Potresti avere delle crisi o delle rinascite interiori. Cerca di essere più onesto e profondo, ma anche di accettare e superare le tue paure e le tue ferite.

Sagittario: per te è un momento di avventura e di scoperta. Hai difficoltà a stare fermo o a seguire le regole. Potresti avere delle sorprese o delle novità che ti stimolano o ti divertono. Cerca di essere più spontaneo e curioso, ma anche di rispettare e apprezzare gli altri.

Capricorno: per te è un momento di successo e di realizzazione. Hai difficoltà a fermarti o a rilassarti. Potresti avere dei riconoscimenti o dei premi che ti gratificano o ti motivano. Cerca di essere più ambizioso e determinato, ma anche di goderti i frutti del tuo lavoro.

Acquario: per te è un momento di novità e di cambiamento. Hai difficoltà a mantenere lo status quo o a seguire le convenzioni. Potresti avere delle idee o dei progetti originali o rivoluzionari. Cerca di essere più creativo e innovativo, ma anche di coinvolgere e collaborare con gli altri.

Pesci: per te è un momento di amore e di armonia. Hai difficoltà a separarti o a litigare con le persone che ami. Potresti avere delle emozioni o dei sentimenti intensi o felici. Cerca di essere più affettuoso e generoso, ma anche di proteggere e valorizzare te stesso.

