Venere in Leone, passione e desiderio di vivere intensamente

23 Agosto 2025

Il 25 agosto 2025 alle ore 18:26 Venere entra nel segno del Leone, portando un’ondata di passione, generosità e desiderio di vivere intensamente. Questo transito risveglia in noi la voglia di lusso, di piacere e di tutte quelle esperienze che ci fanno sentire vivi e unici. L’amore diventa più scenografico, più teatrale, quasi una danza che illumina i rapporti con calore e vitalità.

Con Venere in Leone non ci accontentiamo di mezze misure: vogliamo vivere sentimenti autentici e profondi, esprimendo la nostra tenerezza in modo fiero e senza timori. Ci scopriamo più magnetici, capaci di attrarre con un sorriso e con gesti che sanno conquistare. È il momento giusto per osare, per corteggiare e lasciarsi corteggiare, per accendere la passione nelle relazioni già esistenti o dare vita a nuove storie che brillano di intensità.

Non è solo il cuore a risvegliarsi: anche i piaceri della vita ci chiamano. Una cena raffinata, una serata elegante, un momento di bellezza condiviso: tutto diventa più speciale, perché sotto questa Venere il desiderio non è soltanto amare, ma celebrare la vita con generosità e gioia.