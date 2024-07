Home

10 Luglio 2024

Venezia, cessa la raccolta organico si dovrà usare il cassonetto stradale

Livorno 10 luglio 2024 – Venezia, cessa la raccolta organico si dovrà usare il cassonetto stradale

Cambia nel quartiere della Venezia la modalità di raccolta dell’organico; dal 15 luglio cesserà l’erogazione del servizio che in via transitoria prevedeva di potersi avvalere anche del “porta a porta”

AAMPS/RetiAmbiente conferma, in virtù di quanto anticipato nel mese di maggio, che a partire da lunedì 15 luglio la raccolta della frazione organico nel quartiere Venezia, al pari della frazione vetro, avverrà esclusivamente avvalendosi dei nuovi contenitori stradali.

I nuovi contenitori (ricorda Aamps) sono stati recentemente posizionati in:

Piazza del Luogo Pio, Piazza dei Domenicani, Via Carraia, Via della Venezia, Piazza dei Legnami.

Pertanto risulterà definitamente interrotto il servizio con la modalità “porta a porta”.

Le utenze domestiche che non avessero ancora riconsegnato il mastello di colore marrone potranno inoltrare la richiesta via email all’indirizzo info@aamps.livorno.it.

Le altre frazioni si dovranno continuare ad esporre dopo le ore 24.00 ed entro le 8.30 del giorno di raccolta secondo quanto indicato nell’ordinario calendario di zona (il multimateriale il lunedì, l’indifferenziato il martedì, la carta-cartone il giovedì).

Si ricorda che l’accesso ai nuovi contenitori potrà avvenire inizialmente senza la tessera magnetica personalizzate che, invece, sarà poi distribuita a tutti gli abitanti della Venezia per favorire i corretti conferimenti in regime di tariffazione puntuale (“paghi per ciò che produci”).

Aamps specifica che le utenze non domestiche della zona potranno continuare ad avvalersi dell’Isola Ecologica Sant’Anna disponibile h. 24 e, comunque, saranno ricontattate dai tecnici dell’azienda per concordare eventuali modifiche al servizio dedicato.

Per le segnalazioni a contrasto del degrado urbano: segnalali@comune.livorno.it

Per le segnalazioni sugli abbandoni dei rifiuti: info@aamps.livorno.it; numero verde 800-031.266, pagina facebook “Aamps Livorno”.

