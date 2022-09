Home

20 Settembre 2022

Livorno 20 settembre 2022 – Venezia: pugno al volto per una sigaretta elettronica, obbligo di dimora per un 21enne

Caos in Venezia nella notte tra sabato e domenica. Un uomo di 21 anni di origini marocchine ha sferrato un pugno ad un altro uomo perchè voleva la sua sigaretta elettronica

Da quanto ricostruito secondo le accuse, il 21enne si sarebbe avvicinato ad un gruppo di persone ed avrebbe preteso da uno di loro la sigaretta elettronica, da qui il pugno al volto del malcapitato.

I tre sono riusciti inizialmente a bloccare il giovane, che poi si è liberato togliendosi la maglietta. A questo punto il 21enne è scappato in direzione piazza del Luogo Pio.

Alcuni residenti svegliati dal baccano hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenute due pattuglie dei carabinieri che hanno individuato il 21enne che girava a torso nudo

Per il 21enne ieri è scattato l’obbligo di dimora nei comuni di Livorno e in quello di Collesalvetti, dove lavora, con l’ulteriore obbligo di rimanere in casa dalle 19 alle 7

