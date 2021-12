Home

Provincia

Cecina

“Venite a lavorare da noi”. Lentezza tracciamenti sanitari a Cecina, l’appello del sindaco a medici, infermieri o laureandi

Cecina

21 Dicembre 2021

“Venite a lavorare da noi”. Lentezza tracciamenti sanitari a Cecina, l’appello del sindaco a medici, infermieri o laureandi

Cecina (Livorno) 21 dicembre 2021

In questi ultimi giorni si sta registrando un’ impennata dei contagi e mi pare che le attività sanitarie deputate ai drive through che svolgono i tamponi non siano ancora a pieno regime nonostante il livello d’allarme. – Afferma il sindaco di Cecina Samuele Lippi che continua-.

La cosa che ci preoccupa di più è la lentezza dei tracciamenti su un bacino di 180.000 abitanti.

Da Rosignano a Portoferraio ci sono solo 3 dirigenti che pur lavorando assiduamente non sono sufficienti e sinceramente le loro professioni dovrebbero essere utilizzate per coordinare il personale tecnico (che è stato esautorato) e soprattutto non c’è più traccia dei medici scolastici.

Ci dicono che nonostante le offerte nessun medico o infermiere, anche laureandi, non vogliono venire nella nostra zona.

Con questo post voglio fare un appello a tutti quelli che potrebbero venire a lavorare da noi.

Questa mia preoccupazione è condivisa dal Presidente Giani che ho informato, e dalla Presidente Scarpellini che farà subito una richiesta formale.

Se il tracciamento non dovesse essere sostenuto adeguatamente da domani come Protezione Civile effettueremo un tracciamento parallelo che metteremo a disposizione dell’Azienda Sanitaria.

Se ci fossero Medici, Infermieri o Laureandi disponibili potete scriverci a questa email – unitacrisi@comune.cecina.li.it – e sarà nostra cura segnarlo all’Azienda Sanitaria.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin