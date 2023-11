Home

Ventennale strage di Nassiriya, presentato l'annullo filatelico. Il timbro sarà a disposizione per 60 giorni

12 Novembre 2023

12 Novembre 2023

Livorno 12 novembre 2023 – Ventennale strage di Nassiriya, presentato l’annullo filatelico. Il timbro sarà a disposizione per 60 giorni

Ricorre quest’anno il 20° anniversario della terribile strage di Nassiriya nella quale persero la vita anche 19 cittadini italiani, 17 militari (tra i quali 12 carabinieri) e due civili.

Erano le 8:40, ora italiana, del 12 novembre 2003, quando un camion carico di esplosivo fu fatto esplodere davanti alla caserma che ospitava il contingente italiano a Nassiriya devastando la base “Maestrale”.

Oggi, alle ore 10:00, presso la caserma “G. D’Amico”, sede del Comando Provinciale Carabinieri e della 2^ Brigata Mobile, la Sezione ANC di Livorno “Med. d’Oro Cap. Francesco Gentile” ha presentato, unitamente al Generale di Brigata Gianluca Feroce, Comandante della 2^ Brigata Mobile, ed al Col. Piercarmine Sica, Comandante Provinciale, l’Annullo Filatelico realizzato in collaborazione con Poste Italiane per commemorare i caduti.

Dopo alcune brevi parole delle autorità militari, tese a rimarcare l’importanza di tenere sempre vivo il ricordo di chi ha sacrificato la propria vita nell’espletamento del proprio dovere ed a dimostrare la piena unione d’intenti tra Arma in congedo ed Arma in servizio, è stato ufficializzato l’annullo mediante apposizione del timbro su speciali cartoline, realizzate da militari del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, stampate per l’occasione e affrancate con francobolli emessi in ricordo dei caduti o raffiguranti personaggi dell’Arma del calibro di Salvo D’acquisto e del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Il timbro, nel classico formato, resterà disponibile per 60 giorni per chiunque volesse farlo apporre su proprie cartoline affrancate, presso l’ufficio postale centrale di Livorno, sito in via Cairoli, prima di essere inviato per l’esposizione al museo di Poste Italiane.

