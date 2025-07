Venti alle sette, il marciapiede diventa area di sosta per il camion dei rifiuti

Home

4 Luglio 2025

Venti alle sette, sul marciapiede per svuotare i mastelli

È successo alle 06:40, in viale della Libertà (ma purtroppo non è la prima volta). Un camion della nettezza urbana, anziché fermarsi a lato strada o utilizzare lo spazio – peraltro abbondante – disponibile in carreggiata, è salito completamente sul marciapiede come se si trattasse di un’area di sosta qualsiasi. Nessun ingorgo, nessun traffico da giustificare una manovra del genere: a quell’ora Livorno è ancora immersa nella quiete del primo mattino.

Una scena che riapre un dibattito mai sopito: la cura – o, meglio, la mancanza di cura – per il suolo pubblico. I marciapiedi cittadini, già spesso martoriati da radici, pioggia e incuria, auto e scooter, non reggono il peso e lo sfregamento di mezzi così pesanti. Eppure, accade anche questo

È curioso – e al tempo stesso frustrante – che durante le ore di punta o nei vicoli più stretti, i camion dell’igiene urbana giustamente si fermano puntualmente in mezzo alla strada, bloccando la circolazione e creando code; Ma poi, in un viale ampio e deserto come quello di stamattina, si sceglie il marciapiede.

Un gesto che lascia l’amaro in bocca. Perché poi ci si interroga se questa sia una prassi giornaliera di alcuni lavoratori in tutta la città oppure un caso sporadico.