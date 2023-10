Home

31 Ottobre 2023

Livorno, 31 ottobre 2023 – Vento e mareggiate chiuso tratto del viale Italia

A causa dei forti venti provenienti dai quadranti occidentali (che a Gorgona hanno superato la soglia dei 100 km/h) la Protezione civile comunale e la Polizia Municipale hanno chiuso, intorno alle ore 10, un tratto del viale Italia.

Si tratta del tratto maggiormente esposto a mareggiate e detriti di origine marina, quello che va dalla Baracchina Bianca/piazza S. Jacopo in Acquaviva fino all’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri (Terrazza Mascagni).

Sul posto sono all’opera squadre di volontari della Protezione civile e i mezzi per la rimozione dei detriti.

L’avviso di criticità in codice giallo per vento e mareggiate emanato ieri dalla Protezione civile regionale sarà in vigore fino alle ore 20 di oggi, martedì 31 ottobre.

L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di evitare per quanto possibile il transito dai lungomari.

