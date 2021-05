Home

1 Maggio 2021

Vento e mareggiate, domenica 2 maggio allerta gialla

Livorno 1 maggio 2021

Il Centro funzionale regionale ha emesso un’allerta meteo codice giallo per vento e mareggiate dalle ore 00.00 alle 20 di domenica 2 maggio.

Si raccomanda attenzione.

FENOMENI PREVISTI

Transito di una rapida perturbazione nella giornata di oggi; domani miglioramento ma con vento in intensificazione.

TEMPORALI : oggi, sabato, possibilità di locali temporali, più frequenti sulle zone settentrionali; grandinate e colpi di vento solo occasionali. Domani nulla da segnalare.

VENTO : dalle prime ore di domani, domenica, rinforzo dei venti di Libeccio con forti raffiche su Arcipelago settentrionale (Gorgona e Capraia), costa livornese e zone sottovento ai crinali appenninici (alto Mugello).

MARE : per la giornata di domani, domenica, intensificazione del moto ondoso fino a mare localmente agitato in particolare a largo a nord dell’isola d’Elba e lungo la costa livornese.

