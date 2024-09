Home

Cronaca

Vento e mareggiate, emessa allerta gialla

Cronaca

11 Settembre 2024

Vento e mareggiate, emessa allerta gialla

Codice giallo per temporali forti, rischio idrogeologico, vento e mareggiate

Livorno 11 settembre 2024 – Vento e mareggiate, emessa allerta gialla

In arrivo una perturbazione che interesserà anche la Toscana tra giovedì 12 e venerdì 13 settembre. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, temporali forti, vento e mareggiate valido per tutta la giornata di giovedì 12 settembre. Le aree interessate sono quelle nord-occidentali, il tratto di costa da nord fino a Piombino (Arcipelago compreso) e le zone meridionali in corrispondenza della foce del Fiora e dell’Albegna.

Temporali e piogge, localmente anche forti, sono previsti per domani soprattutto nelle zone di nord-ovest. Sempre domani, venti forti di Libeccio con raffiche fino a 70-90 km/h sulla costa livornese e sull’Arcipelago a nord dell’Elba e localmente sulle zone appenniniche e sottovento. Raffiche fino a 60-70 km/h sulle altre zone collinari e fino a 50-60 km/h in pianura sul nord della regione. Attenuazione in serata. Dal tardo pomeriggio di oggi moto ondoso in aumento fino a mare molto mosso in serata a largo a nord dell’Elba. Domani mare agitato a nord dell’Elba con possibili mareggiate sulle coste esposte. Mare molto mosso altrove.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/ allertameteo

Vento e mareggiate, emessa allerta gialla