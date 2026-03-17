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Vento, emessa allerta meteo gialla

Cronaca

17 Marzo 2026

Vento, emessa allerta meteo gialla

Livorno, 17 marzo 2026 Vento, emessa allerta meteo gialla

Criticità gialla per vento dalle 9 alle 23.59 di domani mercoledì 18 marzo. E’ quanto annuncia la Protezione Civile Regionale per Livorno e Gorgona sulla base del bollettino meteo che per la Toscana prevede i seguenti fenomeni:

PIOGGIA: oggi, martedì, nulla da segnalare. Domani, mercoledì, deboli precipitazioni sull’Appennino con cumulati medi generalmente inferiori a 10 mm, massimi fino a 15-20 mm. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso oltre gli 800 metri.

VENTO: oggi, martedì, rinforzo dei venti di Grecale con raffiche fino a 40-50 km/h in pianura e fino a 50-60 km/h sui rilievi centro-meridionali e sulla costa. Domani, mercoledì, vento forte da nord-est con raffiche fino a 50-70 km/h in pianura, 60-80 km/h in collina e fino a 80-100 km/h in montagna.

NEVE: oggi, martedì, nulla da segnalare. Domani, mercoledì, possibili deboli nevicate sulle zone appenniniche oltre gli 800 metri (localmente fino a 700 metri) con accumuli intorno ai 5 cm (localmente superiori).

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Come comportarsi in caso di forte vento

• fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani;

• guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi;

• spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta;

• limitare le attività all’aperto e gli spostamenti;

• fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.);

• non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

