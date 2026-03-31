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Venturina: auto fuori strada sull’Aurelia, muore un uomo di 76 anni

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31 Marzo 2026

Venturina: auto fuori strada sull’Aurelia, muore un uomo di 76 anni

Livorno 31 marzo 2026 Venturina: auto fuori strada sull’Aurelia: muore un uomo di 76 anni

Tragedia all’alba lungo l’Aurelia, dove un uomo di 76 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 6 di questa mattina, martedì 31 marzo, all’altezza di Venturina, in direzione sud.

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano era alla guida della propria vettura quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo fuori dalla carreggiata. Non risultano coinvolti altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: i volontari della Misericordia di Campiglia, la Croce Rossa di Venturina con infermiere, la Pubblica Assistenza di Piombino con il medico del 118 e i vigili del fuoco. Proprio i pompieri hanno estratto l’uomo dall’abitacolo, trovandolo già in arresto cardiaco.

Affidato alle cure del personale sanitario, sono state avviate immediatamente le manovre di rianimazione, purtroppo senza esito. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Resta ora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre l’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza lungo uno dei tratti più trafficati della costa.