Venturina, ecco quando aprirà il container Poste Italiane

15 Marzo 2025

Lavori ufficio postale di Venturina, Poste Italiane informa che il container sito nelle adiacenze dell’ufficio postale di Venturina, sarà disponibile a partire da giovedì 27 marzo p.v.

Poste Italiane garantisce ai cittadini di Venturina la continuità di tutti i servizi, compreso il ritiro di pacchi e corrispondenza in giacenza, fino al 26 marzo presso l’ufficio postale di Campiglia Marittima, in via Vittorio Veneto 7, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 ed il sabato fino alle 12.45, dotato di ATM Postamat fruibile H24.