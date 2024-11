Home

Venturina Terme, Vincenzo Russo è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri

16 Novembre 2024

Livorno 16 novembre 2024 Venturina Terme, Vincenzo Russo è il nuovo comandante della stazione dei carabinier

Il nuovo Comandante della Stazione di Venturina Terme è stato ricevuto nella mattina di ieri dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno, Colonnello Piercarmine Sica, che ha voluto esprimere gli auguri per l’incarico di Comando assunto, sensibilizzandolo sulla consapevolezza del delicato ruolo e sul peculiare incarico del Comandante di Stazione, nonché sul sentimento, l’integrità, la professionalità e soprattutto l’esempio che devono contraddistinguere il quotidiano impegno al servizio della cittadinanza. Il luogotenente Vincenzo LORUSSO classe 1970, avvicenda il Luogotenente C.S. QUARESIMA Mario, trasferito al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino.

Arruolato nel 1991 ha frequentato il 163° corso allievi Carabinieri Ausiliari presso la Scuola “Cernaia” di Torino per passare, nell’ ottobre dello stesso anno, presso il 1° Battaglione “Piemonte” di Moncalieri (TO). Nell’agosto del 1992, dopo aver vinto il concorso da Carabiniere in ferma volontaria, ha partecipato all’operazione Vespri Siciliani in Sicilia per due mandati. Nel dicembre 1992, è stato trasferito presso la Stazione Carabinieri di San Daniele del Friuli. Nel settembre 1993, essendosi distinto per serietà e alta professionalità, è stato ammesso a frequentare la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri. Da sottufficiale ha continuato nella sua progressione di carriera prestando servizio alla Stazione Carabinieri di Paternò (CT), per poi essere trasferito al Nucleo Operativo Compagnia Carabinieri di Paternò, dove ha partecipato a numerose indagini su eventi di carattere mafioso. Nel 1999, dopo essere stato trasferito presso l’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Sesto San Giovanni in Lombardia, ha partecipato e coordinato numerose indagini per traffico di stupefacenti, riciclaggio e reati associativi di matrice “ndranghetista” con infiltrazioni in appalti pubblici. Nel 2009, è stato trasferito al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Milano, dove si è occupato di rapine e di criminalità mafiosa/ndranghetista. Nel 2017, è stato trasferito in qualità di Comandante presso la Stazione Carabinieri di Lodi Vecchio (LO), fino al trasferimento a Venturina Terme nel settembre u.s. Nel corso della sua carriera gli sono stati tributati un Encomio Semplice rilasciato dal Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo” e due Encomi Semplici rilasciati dal Comando Legione Carabinieri Lombardia come riconoscimento per il contributo nelle indagini da lui svolte.

