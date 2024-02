Home

27 Febbraio 2024

Cecina (Livorno) 27 febbraio 2024 – Venturini nuovo responsabile della riabilitazione cardiologica Asl

Il dottor Elio Venturini, responsabile della riabilitazione cardiologica di Cecina, è stato nominato coordinatore della rete della riabilitazione cardiologica per tutta la ASL Toscana nord ovest.

Il dottor Venturini fa parte del consiglio direttivo nazionale della società scientifica di settore Italian Alliance for Cardiovascular Rehabiliation and Prevention (ITACARE-P) e collabora con la European Society of Cardiology.

E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche nel campo della cardiologia riabilitativa e preventiva: in una delle più recenti ha analizzato le barriere per l’accesso al trattamento riabilitativo nelle donne e il trattamento del paziente diabetico sempre in riabilitazione cardiologica. E’ di prossima pubblicazione un lavoro sul trattamento riabilitativo in campo cardio-oncologico, di cui è stato coordinatore insieme alla dottoressa Irma Bisceglia, dell’ospedale San Camillo Forlanini Roma, e al gruppo di cardioncologia dell’ANMCO (attualmente guidato dalla dottoressa Maria Laura Canale di Viareggio).

“Ringrazio la direzione per l’incarico – sottolinea Venturini – credo che grazie alle diverse pubblicazioni scientifiche prodotte sia dai colleghi, sia dal sottoscritto, si possa attivare il trattamento ambulatoriale cardio-oncologico per le donne con neoplasia mammaria in collaborazione con il dipartimento oncologico e della riabilitazione”.

