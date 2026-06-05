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Cronaca

Vera torna in mare

Cronaca

5 Giugno 2026

Vera torna in mare

Livorno 5 giugno 2026 Vera torna in mare

È tornata in mare “Vera”, l’esemplare di tartaruga marina della specie “Caretta Caretta”

soccorso nel mese di febbraio u.s. dall’equipaggio della vedetta velocissima V.1311 della Stazione Navale della

Guardia di finanza di Livorno, durante un servizio operativo svolto nelle acque prospicenti il litorale livornese.

Il chelone era stato individuato in evidente stato di difficoltà poiché impigliato in attrezzi da pesca illegali che ne

ostacolavano i movimenti e la respirazione. I finanzieri di mare erano immediatamente intervenuti per liberare la

tartaruga, recuperarla in sicurezza e prestare le prime cure a bordo, affidandola successivamente, al Centro di

Recupero e Riabilitazione Tartarughe Marine dell’Acquario di Livorno.

Concluso il percorso di cura e riabilitazione, “Vera” è stata rilasciata in mare nel corso della manifestazione “Un

Mare di Amici – Navi di Maggio” iniziativa dedicata alla promozione della cultura del mare, della sostenibilità

ambientale e della sicurezza della navigazione, svolta presso la Fortezza Vecchia, la Darsena Vecchia e il Molo

Capitaneria di Livorno alla presenza di numerosi studenti, cittadini e rappresentanti delle istituzioni.

Giunta agli ormeggi della Stazione Navale della Guardia di finanza a bordo dell’ambulanza dell’Associazione

Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente, Vera è stata imbarcata sulla vedetta velocissima V.1311 che

l’aveva recuperata sofferente a febbraio.

In prossimità delle acque dell’Area Marina Protetta Secche della Meloria, è stata rilasciata dalle mani del biologo

marino del Centro di Recupero che ne ha seguito il percorso di riabilitazione, sotto il vigile sguardo delle unità

cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio SICS con cui il Corpo collabora per la tutela dell’utenza del mare

e accompagnata dai sommozzatori delle Fiamme gialle nel primo tratto della riconquistata libertà.

L’evento ha rappresentato un momento simbolico particolarmente significativo, a testimonianza del costante

impegno assicurato dalla componente aeronavale della Guardia di finanza per prevenire e contrastare gli illeciti

ambientali e salvaguardare la biodiversità marina.