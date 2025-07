Home

23 Luglio 2025

Livorno 23 luglio 2025 Verde, Mare, Cultura: San Jacopo nel suo Futuro urbanistico. Ospite l’assessore Silvia Viviani

Alle ore 18 di Giovedì 24 Luglio, presso sala situata al piano terra del Circolo ARCI di Via San Jacopo in Acquaviva 86, il circolo PD San Jacopo Sassoli organizza un’assemblea aperta ai propri iscritti e non, con ospite Silvia Viviani, Assessore all’urbanistica del Comune di Livorno.

Sarà un’occasione per ascoltare dalla viva voce di chi lo ha redatto, la descrizione del nuovo piano urbanistico della città di Livorno, nelle parti che più direttamente interessano il quartiere San Jacopo. Suddetto piano, arrivato dopo un quarto di secolo dall’ultimo (regolamento urbanistico approvato nel 1999) è stato realizzato con l’impegno di fornire alla cittadinanza uno strumento “…per lo sviluppo territoriale ed economico della città di Livorno, una città identitaria e allo stesso tempo aperta alle sollecitazioni provenienti dall’Europa[…]”.

Oltre all’Assessora Silvia Viviani, all’incontro saranno presenti Emiliano Carnieri, membro della segreteria dell’Unione Comunale PD LIVORNO, Giulia Guarnieri, consigliera comunale, ex Segretaria del Circolo PD San Jacopo Sassoli, Bernardo Taddei, segretario territoriale dei Giovani Democratici, Rita Villani, portavoce della Conferenza Donne Democratiche.

Introduce Chiara Marini, Segretaria circolo PD San Jacopo Sassoli.