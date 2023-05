Home

Verde pubblico in piazza Aldo Moro, “Grazie Salvetti”

10 Maggio 2023

Livorno 10 maggio 2023 – La lettera di ringraziamento di un cittadino al Sindaco Luca Salvetti

“Era da tempo che il verde in piazza Aldo Moro aveva bisogno di una “potatina”. Come si può vedere dalle foto l’erba era cresciuta senza controllo, non si vedeva più l’aiuola e sembrava una giungla.

Domenica mattina per caso ho incontrato in zona il sindaco Luca Salvetti. Gli ho fatto presente il problema di decoro urbano e con mia grande sorpresa la mattina del giorno dopo, lunedì 8 maggio; gli addetti alla manutenzione del verde erano già in azione

Bene, detto questo volevo ringraziare il sindaco che mi ha ascoltato. Ha ascoltato un cittadino e con un piccolo gesto ha restituito decoro alla piazza”.

