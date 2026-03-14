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Verde urbano: ecco un nuovo piano per sfalcio e diserbo in città

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14 Marzo 2026

Verde urbano: ecco un nuovo piano per sfalcio e diserbo in città

Livorno 14 marzo 2026 Verde urbano: ecco un nuovo piano per sfalcio e diserbo in città

Il cambiamento climatico con l’aumento delle piogge e poi il caldo insieme alla scelta giusta di eliminare le sostanze chimiche che rallentavano la crescita dell’erba, hanno determinato in tutte le città un quadro di difficile gestione dello sfalcio e del diserbo. Puntualmente, a cominciare dal mese di marzo, negli ultimi anni sono cresciute le lamentele per l’erba in crescita lungo i marciapiedi e i palazzi e nelle varie aiuole presenti in città.

Per limitare questo fenomeno l’Amministrazione ha deciso di destinare più risorse e di utilizzarle con appalti per gli interventi, a partire sin dal mese di marzo.

L’Ufficio Verde, Agricoltura, Foreste e Biodiversità del Comune di Livorno ha pianificato già da questi giorni lo sfalcio e il diserbo del verde in molte strade della città situate nei quartieri nord, centro e sud.

Inoltre saranno effettuati interventi puntuali in strade e marciapiedi dove si registrano maggiori criticità. A tale proposito in Borgo San Jacopo e in via Baciocchi si è provveduto ad intervenire proprio in questi giorni.

(In allegato al termine del comunicato le strade interessate dagli interventi).

La ditta incaricata dall’Amministrazione Comunale ha un appalto che garantisce la copertura degli sfalci e diserbi nella stagione primaverile, nel frattempo è in sede di aggiudicazione un appalto di grande entità che provvederà ad occuparsi dell’intero patrimonio verde urbano.

La gestione e la valorizzazione del patrimonio verde sono al centro delle politiche di sostenibilità promosse dal Comune ed a questo proposito il Piano Comunale del Verde definisce i principi e fissa i criteri di indirizzo per la realizzazione di aree verdi pubbliche nell’arco della futura pianificazione urbanistica generale. Chiaramente il verde urbano, che rappresenta un patrimonio strategico, ha necessità di cura continua e anche di rispetto da parte dei cittadini.

Il Comune sta facendo la sua parte con una pianificazione attenta e puntuale. L’Amministrazione Comunale invita i cittadini livornesi ad avere cura della propria città ed a lavorare di pari passo con chi la amministra al fine di contribuire tutti a rendere più bella la città.

Le strade interessate dagli interventi, clicca qui