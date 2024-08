Vergine, Ferragosto di indecisione, in amore evita discussioni banali

Home

13 Agosto 2024

Vergine (23 agosto – 22 settembre)

★★★☆☆

Vergine, oggi potresti trovarti indeciso sul da farsi. Il Ferragosto ti porta voglia di staccare dalla routine, ma allo stesso tempo non avrai molta voglia di organizzare la giornata. Le stelle consigliano di non lasciarti prendere dall’indecisione e di accettare un invito che potrebbe rivelarsi molto speciale. Anche se sei solitamente una persona che ama avere tutto sotto controllo, oggi è il giorno giusto per lasciarti andare e vedere dove ti porta la giornata.

Se sei in coppia, cerca di non discutere con la tua dolce metà per questioni banali. La giornata è fatta per godersi la compagnia reciproca e creare ricordi piacevoli, non per soffermarsi su dettagli che potrebbero generare tensioni. Se invece sei single, potresti sentirti un po’ agitato o insicuro riguardo a come trascorrere la giornata. Le stelle ti consigliano di non isolarti: accetta gli inviti e lasciati coinvolgere nelle attività di gruppo. Potresti fare delle conoscenze interessanti o semplicemente trascorrere una giornata divertente.

Sul piano lavorativo, anche se oggi non è giornata di lavoro, potrebbe esserci qualche questione che ti preoccupa o che richiede la vostra attenzione

L’oroscopo del giorno, giovedì 15 agosto 2024 è a cura di Astrid

