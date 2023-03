Home

Vergine: oroscopo della settima, 19-25 marzo 2023

18 Marzo 2023

Vergine: oroscopo della settima, 19-25 marzo 2023

Per la settimana di marzo che va da domenica 19 marzo 2023 a sabato 25 marzo 2023, la posizione dei pianeti influenzerà notevolmente la vita degli individui del segno zodiacale Vergine. In generale, questa settimana sarà caratterizzata da un’energia forte e potente, con l’equinozio di primavera che si verificherà il 20 marzo. La luna nuova del 20 marzo darà il via ad una nuova fase di crescita, mentre la luna crescente del 21-25 marzo darà un impulso di energia positiva.

Amore: In questo periodo, gli individui Vergine possono aspettarsi momenti di passione e di intimità nella loro vita amorosa. La posizione di Venere in Ariete può causare dei conflitti, ma ciò potrebbe portare anche ad una maggiore comprensione e vicinanza emotiva tra i partner. Siate pronti a mettere a nudo i vostri sentimenti per avere una relazione felice e duratura.

Denaro: La posizione di Marte in Toro può portare una maggiore attenzione alla stabilità finanziaria. Potrebbe essere il momento giusto per fare investimenti o per creare un budget per raggiungere i propri obiettivi finanziari a lungo termine. Tenete presente che la prudenza e l’attenzione ai dettagli saranno importanti per avere successo in questo campo.

Lavoro: La posizione di Mercurio in Acquario e di Saturno in Acquario può portare una maggiore attenzione alle relazioni professionali. Sarete in grado di comunicare in modo efficace e di lavorare in modo efficiente con i vostri colleghi, il che porterà ad una maggiore produttività e successo. Tuttavia, Urano in Ariete può portare imprevisti e cambiamenti nel luogo di lavoro, ma con un atteggiamento flessibile e adattabile, si può navigare attraverso queste sfide con successo.

In generale;

questa settimana sarà caratterizzata da un’energia forte e potente, che darà l’impulso necessario per fare progressi nella vita amorosa, finanziaria e professionale. Concentratevi sui vostri obiettivi a lungo termine e mantenete un atteggiamento positivo e flessibile per raggiungerli con successo.

