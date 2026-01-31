Vergine oroscopo febbraio 2026: un mese tra lavoro, relazioni e nuovi assetti

Home

31 Gennaio 2026

Il mese si apre con grande concentrazione e senso del dovere. Dal 1° al 18, sei diligente, preciso e fortemente coinvolto nelle questioni professionali e nella gestione della quotidianità. Il potente gruppo di pianeti in Acquario mette in luce il tuo impegno sul lavoro: sai organizzare, pianificare e portare risultati concreti. Dal 6, Mercurio entra in Pesci e diventa retrogrado il 26, attirando l’attenzione sui rapporti di coppia e sugli accordi contrattuali: meglio rimandare decisioni definitive al mese successivo.

Giove, soprattutto per il secondo decano, sostiene i tuoi progetti e le amicizie più sincere, offrendoti appoggi preziosi. Urano in Toro ti spinge ad allargare gli orizzonti e a credere di più nelle tue capacità. Dal 14, Saturno e Nettuno introducono alcuni aggiustamenti nella sfera finanziaria: serve realismo, ma anche intuizione. Dal 18 in poi, con il Sole in Pesci, l’attenzione si sposta sugli altri e sulle relazioni: non permettere però che le esigenze altrui mettano in ombra le tue.

Panorama sentimentale

Nella prima parte del mese, l’energia dell’Acquario favorisce una vita sentimentale più libera e leggera. Sei disponibile al dialogo e ai compromessi, ma senza rinunciare alla tua autonomia. Successivamente, il clima cambia: cresce il desiderio di stabilità e di impegno, ma resta da capire se l’altra persona è pronta a condividere la stessa visione.

In una relazione

Fino al 18, affronti la vita di coppia con serenità, mantenendo apertura mentale e un sano distacco emotivo. Dal 6, la comunicazione diventa più delicata e richiede attenzione. Dal 10, i sentimenti si rafforzano e Marte accende la sensualità, rendendo l’intesa più profonda e appagante.

Single

Gli incontri possono nascere nell’ambiente di lavoro o nella sfera domestica. Mantieniti aperto e ricettivo alle occasioni che ti circondano. Dopo il 18, desideri una relazione solida e autentica: metti il cuore in gioco, ma senza idealizzare troppo chi hai di fronte.

Carriera / Finanze

Dal 14, Saturno e Nettuno lavorano insieme per aiutarti a consolidare le risorse e a valutare operazioni economiche importanti. Non aspettarti guadagni immediati: sarà necessario impegnarti di più, dimostrare competenza e costanza. I risultati arriveranno con il tempo.

