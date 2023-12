Oroscopo del mese

26 Dicembre 2023

Vergine, oroscopo gennaio 2024

Prudente, attenta ma intelligente e meticolosa Vergine

Prudente, attenta ma intelligente e meticolosa Vergine

I Vergine avranno una spinta alla motivazione per le attività sportive a gennaio. Poiché avrai accumulato qualche chilo di troppo dopo le vacanze di Natale, ti darai degli obiettivi per il nuovo anno per aiutarti a rimetterti in forma. Grazie all’esercizio, conoscerai qualcuno con la tua stessa voglia di fare e potrà nascere una nuova amicizia. Quando si tratta di relazioni amorose, avrai sentimenti contrastanti, che si rifletteranno nel tuo comportamento verso il tuo partner. Quindi, non evitare di comunicare e raccontare le cose che ti danno fastidio. Non solo tu ne trarrai beneficio, ma anche il tuo partner.

All’inizio dell’anno, la Vergine potrebbe provare un senso di inferiorità e tristezza a causa dell’influsso di Saturno. Invece di cercare disperatamente compagnia e accettazione, dovresti dedicarti totalmente alla crescita personale, seguendo con scrupolo i tuoi propositi e la sensazione di successo ti aiuterà a riprenderti. Questa energia attirerà poi gli altri verso di te, il che metterà fine al tuo senso di solitudine. A gennaio tenderai anche a essere distratto nei confronti del partner, ma dall’altra parte sarai infastidito dal fatto che lui/lei non ti dedica abbastanza attenzione. Tuttavia, l’armonia richiede uno sforzo da entrambe le parti, quindi non lasciare che tutto si risolva da sè.

Pianeti – gennaio 2024:

Il Sole in Capricorno

Questo periodo potrebbe rallentare un po’ le tue ambizioni. Potresti sentire il bisogno di ritirarti e di stare da solo. Questo potrebbe portarti a fare solo ciò che ti interessa, senza curarti delle altre persone. Potresti sembrare irraggiungibile o scontroso ed egoista, in situazioni estreme. Ti piacerà lavorare e ti rilasserai facendolo, perché sarai accurato e perfezionista.

Venere in Sagittario

In questo periodo, potresti sviluppare una relazione intima legata all’apprendimento. Ti piace molto imparare cose nuove, quindi non sorprende che tu sia attratto da persone con le tue stesse passioni. Tuttavia, non lascerai che queste storie d’amore ti facciano perdere la testa, perché per te la tua libertà personale è più importante. Di questo sei assolutamente certo.

Mercurio in Sagittario

In questo periodo, i tuoi valori morali saranno molto forti. Per questo, ti comporterai come un giudice, se ti ritroverai coinvolto in una discussione tra altre due persone. Nei tuoi pensieri, sarai sicuro e generoso; però, ti piacerà tenere gli altri in attesa prima di dire loro ciò che serve. Inoltre, ti piacerà parlare di questioni filosofiche o politiche.

Marte in Capricorno

L’energia di questa posizione è ideale per le questioni lavorative. Il desiderio di soddisfazione materiale e di uno status riconosciuto è importante per te e ti motiva. Anche il tuo autocontrollo e le tue capacità organizzative sono di alto livello.

