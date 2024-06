Home

27 Giugno 2024

Vergine, oroscopo luglio 2024, la Luna nuova porterà un nuovo inizio in amore

L’oroscopo per il segno del Vergine per il mese di luglio 2024.

Potreste incontrare alcune piccole complicazioni, come intoppi burocratici o ritardi nei viaggi, che potrebbero causarvi frustrazione. Tuttavia, non lasciate che questi contrattempi vi abbattano; si risolveranno rapidamente. Ricordate, l’irritazione è un lusso che non vi potete permettere, specialmente quando siete esausti dal lavoro e desiderate solo riposare. Il vostro fascino naturale vi aprirà le porte a circoli di persone di elevato livello intellettuale e sociale.

Configurazione astrale di luglio 2024 per la Vergine:

Sole : Favorevole (Cancro) fino al 21, poi leggermente favorevole (Leone);

: Favorevole (Cancro) fino al 21, poi leggermente favorevole (Leone); Luna : Nuova e favorevole (Cancro) il 6, piena e leggermente sfavorevole (Acquario) il 21;

: Nuova e favorevole (Cancro) il 6, piena e leggermente sfavorevole (Acquario) il 21; Mercurio : Favorevole (Cancro) fino al 1, poi leggermente favorevole (Leone), e in Vergine dal 25;

: Favorevole (Cancro) fino al 1, poi leggermente favorevole (Leone), e in Vergine dal 25; Venere : Favorevole (Cancro) fino al 10, poi leggermente favorevole (Leone);

: Favorevole (Cancro) fino al 10, poi leggermente favorevole (Leone); Marte : Armonioso (Toro) fino al 19, poi in tensione (Gemelli);

: Armonioso (Toro) fino al 19, poi in tensione (Gemelli); Giove : In tensione (Gemelli);

: In tensione (Gemelli); Saturno : Retrogrado e in opposizione (Pesci);

: Retrogrado e in opposizione (Pesci); Urano : Armonioso (Toro);

: Armonioso (Toro); Nettuno : In opposizione (Pesci), retrogrado dal 2;

: In opposizione (Pesci), retrogrado dal 2; Plutone: Leggermente sfavorevole (Acquario).

Amore: La Luna nuova in aspetto armonico vi invita a cogliere l’occasione per un nuovo inizio che lascerà un’impronta indelebile nel vostro cuore. È il momento di coltivare la felicità con il partner, mettendo da parte preoccupazioni e dolori. Affrontate eventuali problemi prima che le configurazioni astrali cambino, poiché da metà mese in poi, Marte in tensione potrebbe portare sfide nella vostra relazione. Se siete single, è tempo di respirare a fondo e trovare la felicità. Si prospettano avventure emozionanti che potrebbero durare nel tempo, ma ricordate che ogni dono ha il suo prezzo. Siate pronti a condividere la vita con qualcuno che vi corrisponde.

Lavoro: Come Vergine, lasciate un’impronta distintiva ovunque voi siate. Ora più che mai, è essenziale agire con responsabilità per mantenere la fiducia di coloro che vi hanno supportato. Impegni chiari e non procrastinabili sono necessari. Le vostre attuali iniziative lavorative promettono benefici, specialmente finanziari, e vi daranno grande soddisfazione.

Salute: La vostra salute si preannuncia in buona forma. Potrete lasciarvi alle spalle piccoli fastidi e sentirvi più energici e attivi, il che influenzerà positivamente il vostro ambiente. È consigliabile prestare attenzione alla dieta, privilegiando cibi semplici e naturali.

Fortuna: I giorni più propizi per voi saranno il 5, il 14 e il 25 di luglio

