Vergine, oroscopo marzo 2025: sentimenti intensi ma cerca di non legarsi

26 Febbraio 2025

Marzo 2025 per la Vergine sarà un mese pieno di energia e di sfide!

Fino al 20 marzo, il Sole di fronte a te mette in luce il tuo partner intimo o i tuoi collaboratori. Dovrai tenere conto dei pareri di tutti. Mercurio, il tuo pianeta, in Ariete dal 3 al 28 marzo e retrogrado dal 15 marzo, ti spingerà a comunicare con delicatezza. Non precipitarti, sii meno scettico e resta in ascolto della tua voce interiore.

Dal 20 marzo, il Sole entra in Ariete e anche Venere il 2 marzo. Avrai bisogno di capire gli eventi e avrai a cuore svelare gli aspetti della tua vita emotiva o della tua posizione sociale. Giove accentuerà la pressione sul tuo lavoro, ma resisti agli spiriti brontoloni con umorismo! Marte sosterrà il tuo circolo di amici e ti ispirerà un dinamismo capace di coinvolgere gli altri.

Panorama Sentimentale:

La tua sfera emotiva sarà divisa tra sentimenti intensi ma non familiari e una sensualità piena di tenerezza che cerca di esprimersi ma non di legarsi. La tua natura dovrà imparare a trovare un equilibrio! Fai attenzione alle tue parole dal 3 al 28 marzo, non ferire gli altri e mantieniti premuroso.

In una relazione:

Fino al 20 marzo, vorrai rendere felice la tua metà dimostrandole i tuoi sentimenti con parole incisive e un approccio sentimentale un po’ cavalleresco. Dopo il 20 marzo, non dare importanza a piccole cose e sii presente senza soffocare l’altro.

Single:

Il tuo gruppo di amici sarà favorevole a un incontro molto sensuale. Potresti incontrare una persona dal temperamento focoso, molto energica e diversa da te, ma è proprio questo che potrebbe scuotere profondamente il tuo cuore. Dopo il 28 marzo, stai attento!

Carriera / Finanze:

I contratti saranno favoriti fino al 20 marzo. Se hai una richiesta da fare, fallo! Successivamente, tieniti forte e lotta per far evolvere le cose a tuo favore. Le energie in Ariete potenzieranno la tua determinazione come mai prima. Un’entrata di denaro è possibile tra il 2 e il 27 marzo

