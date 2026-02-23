Home

Oroscopo

Oroscopo del mese

Vergine oroscopo marzo 2026: relazioni decisive e trasformazioni profonde

Oroscopo del mese

23 Febbraio 2026

Vergine oroscopo marzo 2026: relazioni decisive e trasformazioni profonde

Vergine oroscopo marzo 2026: relazioni decisive e trasformazioni profonde

Gli altri occupano un posto centrale in questo mese primaverile: non potrai agire senza tenere conto di chi ti circonda. Le energie dei Pesci alimentano il tuo rapporto con l’esterno: a volte sentirai il bisogno di affermare le tue esigenze, altre volte dovrai considerare quelle altrui. L’equilibrio tra queste due forze sarà fondamentale.

Giove protegge il tuo cerchio amicale e sostiene un progetto che potresti avere in mente. Urano dona alla tua visione della vita un tocco di originalità, aiutandoti a essere più autentico. Saturno e Nettuno in Ariete favoriscono cambiamenti strutturali importanti e ti danno la capacità di affrontarli con maturità: ne uscirai più forte.

Dopo il 21 il Sole si unisce a Venere, Saturno e Nettuno: potresti ricevere un aiuto concreto oppure sentire un potente richiamo ai piaceri dei sensi. La fine del mese segna un’intensificazione emotiva e materiale.

Panorama sentimentale



Dal 2 Marte e Mercurio insieme accendono le dinamiche relazionali. Potrebbero emergere tensioni o difficoltà comunicative: evita reazioni impulsive, la rabbia non aiuta. Dal 6 i sentimenti diventano intensi, quasi travolgenti. Allenta la pressione e scegli il lasciar andare: l’amore non si forza.

In una relazione

Il rapporto può attraversare una fase di prova, almeno fino al 21. Serve diplomazia e capacità di ascolto. Dal 6 Venere in Ariete aggiunge sensualità e passione: usa questa energia per rafforzare l’intesa e sedurre con naturalezza la tua metà.

Single

Il tuo gruppo di amici può favorire un incontro significativo, soprattutto dopo l’11. Desideri autenticità e tra l’1 e il 20 potresti incrociare qualcuno in sintonia con i tuoi valori. Dopo il 21 la tua libido intensa facilita nuove connessioni: sii te stesso e lascia spazio alla spontaneità.

Carriera / Finanze

Intuizione e rigore si combinano nella gestione del denaro. Affronti il tema economico con lucidità e senso pratico, e il portafoglio non dovrebbe soffrire. Dal 21, con il Sole e Venere in aspetto favorevole, si apre una concreta opportunità di miglioramento finanziario. Preparati a coglierla con prontezza.

Vergine oroscopo marzo 2026: relazioni decisive e trasformazioni profonde

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="lazy lazy-hidden mce_SELRES_start">﻿</span> <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>