“Vergona, cittadini vergognatevi”, piazza della Vittoria: una normale domenica mattina. La video denuncia di una cittadina

20 Luglio 2025

Livorno 20 luglio 2025 “Vergona, cittadini vergognatevi”, piazza della Vittoria :una normale domenica mattina. La video denuncia di una cittadina

“Vergogna, cittadini vergognatevi”

Una normale domenica mattina, nel cuore di Livorno, si trasforma in una denuncia pubblica sul degrado urbano. A sollevare il caso è una cittadina livornese, che ha deciso di documentare con un video la situazione di piazza della Vittoria, lasciata in condizioni vergognose dopo il passaggio di cittadini incivili.

Nel filmato, pubblicato sui social e subito diventato virale, si vedono bottiglie di birra vuote abbandonate sugli scalini della chiesa, un gesto che non solo evidenzia la mancanza di senso civico, ma rappresenta anche una palese mancanza di rispetto verso il luogo sacro e le persone religiose.

Accanto a questo, i cestini dei rifiuti sono colmi fino all’orlo, spesso non per l’eccessiva affluenza nella piazza, ma perché – denuncia la cittadina – alcuni li usano per gettare l’immondizia domestica, eludendo le regole del corretto smaltimento.

La scena che si presenta agli occhi dei passanti è desolante: prati disseminati di sacchetti di plastica, resti di cibo, bottiglie, ma anche gesti di pura pigrizia come quello di chi ha lasciato una bottiglia di plastica sotto una panchina, a un solo metro da un cestino vuoto. Come evidenzia sarcasticamente la voce narrante del video, “probabilmente allungare la mano era troppa fatica”.

A peggiorare ulteriormente il quadro, nel viale centrale della piazza si notano anche fette di popone abbandonate in mezzo ai camminamenti, assieme ad altri rifiuti non organici. Un gesto che simboleggia un degrado culturale e civico ben oltre la semplice incuria.

Il messaggio della cittadina è chiaro, duro e diretto: “Vergogna, cittadini vergognatevi”. Parole amare che riflettono il senso di frustrazione di molti livornesi di fronte all’uso sconsiderato e irresponsabile degli spazi pubblici, simboli della città e patrimonio di tutti.

L’appello, più che alle istituzioni, è rivolto alla coscienza collettiva, nella speranza che rispetto e senso civico tornino a guidare i comportamenti quotidiani dei cittadini.

