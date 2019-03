Home

Cronaca

Adsp, Il commissario Verna incontra Tarzia e Rossi

Cronaca

13 marzo 2019

Adsp, Il commissario Verna incontra Tarzia e Rossi

Verna incontra il comandante Tarzia

Il commissario straordinario dell’Adsp, Pietro Verna, ha incontrato a Palazzo Rosciano il comandante del porto di Livorno, Giuseppe Tarzia.

L’incontro è stato l’occasione per condividere l’impegno di Capitaneria e Autorità Portuale a lavorare in stretta sinergia per traguardare nuovi obiettivi in termini di efficientamento dei traffici e per affrontare al meglio le sfide che attendono i porti dell’Alto Tirreno

«Auguro all’ammiraglio Verna un buon lavoro» – ha detto Tarzia

Il presidente Rossi ha incontrato l’ammiraglio Verna

Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, ha incontrato nel suo ufficio di piazza Duomo a Firenze l’ammiraglio Pietro Verna, da circa una settimana nominato nuovo commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del mar Tirreno settentrionale e che da alcuni giorni si è insediato nei suoi uffici di Palazzo Rosciano nel porto di Livorno.

E’ stata l’occasione per discutere delle principali questioni che riguardano il porto di Livorno e quello di Piombino.

Il presidente Rossi ha ringraziato l’ammiraglio Verna per la sua disponibilità.