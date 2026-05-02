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Vernice bianca contro i diritti: deturpato il “Queer Wall”

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2 Maggio 2026

Vernice bianca contro i diritti: deturpato il “Queer Wall”

Livorno 2 maggio 2026 Vernice bianca contro i diritti: deturpato il “Queer Wall”

Un gesto che colpisce non solo un’opera artistica, ma un simbolo di identità, inclusione e diritti. Nelle scorse ore ignoti hanno deturpato il “Queer Wall”, il murale inaugurato nel 2023 al Parco Centro Città, spazio nato per dare voce alla comunità LGBTQIA+ e raccontarne la storia attraverso volti, colori ed esperienze.

Il murale, che raffigurava sedici figure simbolo del movimento – tra artisti, attivisti e personalità che hanno segnato il percorso dei diritti civili – è stato ricoperto con una mano di vernice bianca. Un tentativo evidente di cancellare immagini e significati. Eppure, sotto quella patina, i disegni continuano a intravedersi: sagome sbiadite, colori spenti ma ancora presenti, come tracce resistenti di una memoria che qualcuno ha provato a oscurare senza riuscirci del tutto.

Non si tratta di un semplice atto vandalico. Per chi vive e difende quei valori, il gesto assume un significato più profondo: un segnale che si inserisce in un clima percepito come sempre più ostile, già segnato da precedenti episodi ai danni della sede dell’associazione promotrice. La cancellazione del murale diventa così un atto simbolico, un tentativo di negare visibilità e spazio a una comunità che, invece, rivendica presenza e diritti.

La risposta, però, è altrettanto chiara. Da chi anima quel luogo arriva un messaggio di resistenza e determinazione: nonostante tutto, quel muro continuerà a rappresentare un punto di riferimento. Più visibile, più forte, più consapevole del proprio ruolo.

Il “Queer Wall” era nato proprio con questo obiettivo: trasformare uno spazio urbano in un luogo di incontro, riflessione e orgoglio. Un’opera collettiva capace di parlare alla città, di raccontare storie spesso marginalizzate e di costruire un dialogo aperto sul tema dei diritti.

Adesso resta da capire se e quando il murale verrà ripristinato. Ma una cosa appare evidente: anche sotto uno strato di vernice, il suo messaggio non è stato cancellato.