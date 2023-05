Home

18 Maggio 2023

Cecina (Livorno) 18 maggio 2023 – Verso le amministrative 2024, a Cecina cena con l’Onorevole Michelotti

Fratelli d’Italia Cecina informa che venerdì 19 maggio, presso il Parco Gallorose in Via Aurelia sud 65 Loc. Cedrino,

si svolgerà la prima di una serie di cena/riunione in cui ogni invitato, come di consueto oltre ad avere la possibilità di parlare di problematiche direttamente con gli ospiti, riceverà un foglio in cui scrivere o in forma anonima o palesandosi, le problematiche attuali di Cecina, e cosa si aspetta venga fatto, e durante la serata cominceremo ad analizzare la situazione.

L’ospite della serata sarà l’On. Francesco Michelotti

L’invito è esteso a tutta la cittadinanza, anche e soprattutto a chi non si rispecchia nel nostro partito, ma vuole concretamente contribuire a Cecina dicendo la propria.

