Home

Politica

Verso le Regionali, al via la festa di quartiere del circolo PD Colline Coteto

Politica

27 Novembre 2024

Verso le Regionali, al via la festa di quartiere del circolo PD Colline Coteto

Livorno 27 novembre 2024 Verso le Regionali, al via la festa di quartiere del circolo PD Colline Coteto

Il circolo PD Colline Coteto presso Circolo Arci Norfini – Via di Salviano 51-53 organizza la festa dell’Unità di Quartiere 2024 “Toscana in festa”

Dibattiti, spettacoli, gastronomia, incontri, punto di ascolto e proposte verso le regionali

La festa di quartiere si svolgerà nelle date del 29 novembre e 4 dicembre, questo il programma:

Venerdì 29 novembre

16.30 Saluto di avvio della Festa del Segretario del Circolo PD Francesco Altieri

17,00 – CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE, UNA RIFLESSIONE COMUNE

PARTENDO DA NOI

LIBERA CAMICI, Vicesindaca del Comune di Livorno con delega alle Pari Opportunità;

FRANCESCA RICCI, Vicepresidente del Consiglio Comunale di Livorno, Livorno Civica;

PIERO TOMEI, Capogruppo PD Consiglio Comunale di Livorno;

GRUPPO CONSILIARE PD COMUNE DI LIVORNO;

GIORGIO PACINI, Consigliere Comunale di Livorno, PD, attivista LGBTQIA+;

DENISE BERTOZZI, Consigliera Comunale di Livorno, AVS – Segretaria Sinistra Italiana;

MICHELA CASTELLANI, Consigliera Comunale di Livorno, Protagonisti per la Città;

GRAZIELLA PIERFEDERICI, Europa Verde – Verdi, Livorno;

ANTONELLA PANZA, SONIA BARONTI, SILVIA GESESS, Riformiste per il futuro.

Introduce RITA VILLANI, Portavoce Conferenza Donne Dem di Livorno.

Coordina FRANCESCA CECCHI, PD, Presidente 8° Commissione Consiliare, Comune di

Livorno.

→Ore 20,00 CENA: pasta al finto ragù, stoccafisso, dolce, acqua, vino (menù alternativi

da prenotare: pasta al pomodoro e roastbeef / piatto freddo tradizionale o vegetariano).

Comunicare eventuali intolleranze alimentari al momento della prenotazione.

Contributo a partire da 20 euro — Per prenotare: 0586 860200.

→Al termine della cena: incontro con il Sindaco LUCA SALVETTI sui temi della politica

cittadina, regionale e nazionale con ALBERTO BRILLI (Segretario cittadino PD Livorno),

FRANCESCO GAZZETTI (Consigliere Regionale, componente della Segreteria Regionale

PD), RITA VILLANI (Portavoce Conferenza Donne Dem), BERNARDO TADDEI (Segretario

Giovani Democratici).

Mercoledì 4 dicembre

→Ore 18,00 – BILANCIO REGIONALE e SANITA’, QUALI PROSPETTIVE

Saluto del Segretario dell’Unione Comunale PD ALBERTO BRILLI

SIMONE BEZZINI, Assessore Regionale al Diritto alla Salute e alla Sanità

FRANCESCO GAZZETTI, Consigliere Regionale, Segreteria Regionale PD Toscana

MARCO NICCOLAI, Responsabile Diritto alla Salute Segreteria Regionale PD Toscana

ALBERTO LENZI, Segretario Circolo PD Sanità, Livorno

ROBERTO DANIELI, Medico, Capogruppo Protagonisti per la Città Consiglio Comunale di

Livorno

LUCIA BONCOMPAGNI, Medico, Responsabile Sanità Segreteria Unione Comunale PD

Livorno

SABATINA DISTASO, Dottoressa Magistrale in Scienze Infermieristiche, Segreteria

Unione Comunale PD Livorno

ENRICO BIANCHI, Medico, Consigliere Comunale PD Livorno

Modera PIERO TOMEI, Capogruppo PD Consiglio Comunale di Livorno, Responsabile

Sanità Segreteria Territoriale PD Livorno

LA FESTA PROSEGUIRÀ NEI PRIMI MESI DEL 2025 PER ACCOMPAGNARCI VERSO

LE ELEZIONI REGIONALI CON I SEGUENTI APPUNTAMENTI:

Gennaio 2025, Cena e spettacolo di vernacolo

Febbraio – Marzo 2025, Incontro con le Associazioni del Territorio

Aprile 2025, Cena e spettacolo

Verso le Regionali, al via la festa di quartiere del circolo PD Colline Coteto