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Vertenza call center Konecta di Livorno, sindacati ricevuti dal prefetto: “Lotta contro il tempo, servono risposte concrete”

Cronaca

18 Giugno 2026

Vertenza call center Konecta di Livorno, sindacati ricevuti dal prefetto: “Lotta contro il tempo, servono risposte concrete”

Livorno 18 Vertenza call center Konecta di Livorno, sindacati ricevuti dal prefetto: “Lotta contro il tempo, servono risposte concrete”

Una delegazione delle 76 lavoratrici del call center Konecta di Livorno ha effettuato un presidio davanti alla Prefettura di Livorno in concomitanza all’incontro tra il prefetto Giancarlo Dionisi, le rsu e le segreterie provinciali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilfpc-Uil.

I sindacati hanno chiesto un incontro al prefetto per capire i motivi che hanno causato l’annullamento dell’importante riunione con Konecta e la committente Tim che si sarebbe dovuta tenere oggi stesso ma che poi è saltata in extremis.

Il prefetto – che ringraziamo per la disponibilità dimostrata – ha spiegato che l’incontro con Konecta e Tim è stato rimandato per aver la possibilità di effettuare ulteriori approfondimenti e per aver così un quadro più chiaro della situazione al fine di studiare possibili soluzioni per la gestione di questa delicata vertenza.

L’auspicio è che un nuovo incontro con Konecta e Tim possa esser fissato già entro la prossima settimana.

È una lotta contro il tempo, servono risposte concrete in tempi rapidi. A rischio ci sono 76 posti di lavoro. Se Tim confermasse l’intenzione di tagliare ulteriormente i volumi del servizio clienti 187 (al momento unica commessa gestita da Konecta a Livorno), il call center livornese andrebbe incontro a una probabile chiusura già a partire dal prossimo autunno.

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale da parte di Tim per gestire una parte delle richieste dei clienti può generare pesanti contraccolpi, sia dal punto di vista occupazionale che della qualità del servizio.

Nel mirino soprattutto i tempi di attesa del cliente che tenderanno ad aumentare sempre di più prima di ricevere una risposta soddisfacente al proprio problema. Per questo motivo stamani le lavoratrici hanno indossato una maglietta con sopra scritto “AI di Tim: Attesa Infinita”.

Al presidio è stato inoltre simbolicamente portato un pandoro: “Vogliamo arrivare a Natale continuando a mantenere il nostro posto di lavoro – è stato il coro delle lavoratrici – e avendo certezze sul nostro futuro”.