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Cronaca

Vertenza call center Konecta, domani a Livorno incontro con la Regione e presidio delle lavoratrici

Cronaca

26 Maggio 2026

Vertenza call center Konecta, domani a Livorno incontro con la Regione e presidio delle lavoratrici

Livorno 26 maggio 2026 Vertenza call center Konecta, domani a Livorno incontro con la Regione e presidio delle lavoratrici

Domani mercoledì 27 maggio alle ore 14 a Livorno presso il Museo della Città in piazza del Luogo Pio si terrà un incontro con i rappresentanti della Regione sulla vertenza del call center Konecta. Al tavolo – a cui è stata invitata anche l’azienda – saranno presenti le rsu e le segreterie provinciali Slc-Cgil, Uilcom-Uil e Fistel-Cisl.

A partire dalle 13.45 una delegazione di lavoratrici effettuerà un presidio davanti al Museo della Città.

Il posto di lavoro delle 76 dipendenti (alle quali è applicato un contratto di solidarietà all’80%) è appeso a un filo. Se Tim confermasse l’intenzione di tagliare ulteriormente i volumi del servizio clienti 187 (al momento unica commessa gestita da Konecta a Livorno), il call center livornese andrebbe incontro a una probabile chiusura già a partire dal prossimo autunno.

Rsu Konecta Livorno

Segreterie provinciali Slc-Cgil, Uilcom-Uil e Fistel-Cisl