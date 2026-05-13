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Cronaca

Vertenza call center Konecta, domani alle ore 17 incontro in Prefettura a Livorno e presidio delle lavoratrici

Cronaca

13 Maggio 2026

Vertenza call center Konecta, domani alle ore 17 incontro in Prefettura a Livorno e presidio delle lavoratrici

Livorno 13 maggio 2026 Vertenza call center Konecta, domani alle ore 17 incontro in Prefettura a Livorno e presidio delle lavoratrici

Domani giovedì 14 maggio alle ore 17 in Prefettura a Livorno si svolgerà un incontro sulla vertenza Konecta tra il prefetto Giancarlo Dionisi, le rsu e le segreterie provinciali Slc-Cgil, Uilcom-Uil e Fistel-Cisl. In concomitanza alla riunione una delegazione di lavoratrici del call center effettuerà un presidio davanti alla Prefettura.

L’incontro servirà ad informare il prefetto sugli ultimi preoccupanti sviluppi della vertenza. L’auspicio è che Dionisi possa illustrare al ministero competente la criticità della situazione del call center livornese per cercare di richiamare Tim alle proprie responsabilità e arrivare a una soluzione della vertenza.

A rischio ci sono 76 posti lavoro, per la quasi totalità part-time. Se Tim confermasse l’intenzione di tagliare ulteriormente i volumi del servizio clienti 187 (al momento unica commessa gestita da Konecta a Livorno), il call center livornese andrebbe incontro a una probabile chiusura. Tutto ciò sarebbe inaccettabile.

Le lavoratrici stanno già affrontando duri sacrifici: Konecta sta infatti applicando contratti di solidarietà all’80%: ciò significa che le dipendenti stanno lavorando non più di 6-7 giorni al mese. Tim, commessa a partecipazione statale, ha una responsabilità sociale nei confronti del territorio: non può voltare le spalle alle lavoratrici di Konecta e condannarle alla perdita del lavoro.

Le dipendenti insieme alle rsu e alle segreterie provinciali Slc-Cgil, Uilcom-Uil e Fistel-Cisl continueranno a lottare e metteranno in campo tutte le iniziative possibili affinchè Livorno non perda altri posti di lavoro.

Rsu Konecta Livorno

Segreterie provinciali Slc-Cgil, Uilcom-Uil e Fistel-Cisl