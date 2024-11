Home

27 Novembre 2024

Livorno, 27 novembre 2024 Vertenza Il Tirreno, Fossi: la dignità dei poligrafici non può essere calpestata in questo modo

“Anche nel corso dell’incontro tenutosi ieri pomeriggio i vertici SAE hanno confermato l’intenzione di effettuare il trasferimento di tutti i 35 poligrafici de Il Tirreno da Livorno a Sassari a partire dal prossimo 1 gennaio”. – Lo dichiara Samuele Fossi, segretario generale Slc-Cgil provincia di Livorno e Pisa che prosegue. – “Una posizione tanto incomprensibile quanto inaccettabile. La lotta sindacale per cercare di evitare i trasferimenti però non si fermerà. Anche ieri nel corso della commissione consiliare tenutasi in Comune a Livorno abbiamo chiesto alle forze politiche di sostenere la battaglia delle lavoratrici e dei lavoratori poligrafici al fine di evitare un ingiusto trasferimento.

Per metà dicembre organizzeremo un’iniziativa pubblica con la presenza di diverse personalità cittadine per accendere ulteriormente i riflettori su questa vertenza: i dettagli saranno comunicati nei prossimi giorni. Non si escludono comunque altre iniziative di protesta. La dignità dei poligrafici de Il Tirreno non può essere calpestata in questo modo”.