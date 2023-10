Home

Provincia

Piombino

Vertenza Jsw, il Ministero convoca i sindacati

Piombino

20 Ottobre 2023

Vertenza Jsw, il Ministero convoca i sindacati

Piombino (Livorno), 20 ottobre 2023 – Vertenza Jsw, il Ministero convoca i sindacati

È giunta in queste ore l’attesa convocazione per l’8 novembre al Ministero Imprese e del Made in Italy per la vertenza Jsw di Piombino.

Una convocazione richiesta con forza da Fim Fiom Uilm per far parte del confronto ed ottenere le necessarie garanzie di salvaguardia occupazionale.

Per questa ragione, come concordato nelle assemblee dei lavoratori, gli scioperi e la manifestazione programmati per il 23 ottobre sono temporaneamente sospesi. Troppe voci ed annunci che sono circolati in questi giorni sulla pelle dei lavoratori.

Come condiviso dai lavoratori, i sindacati andranno all’incontro, chiedendo di accelerare sulla definizione dell’addendum all’Accordo di programma per avere tutte le garanzie sugli investimenti e sulla tenuta occupazionale.

Parallelamente si verificheranno le condizioni per favorire l’insediamento di altri investimenti per aggredire nuovi mercati.

Il tempo è oramai scaduto e serve una operazione di trasparenza per rilanciare a Piombino una siderurgia ambientalmente sostenibile.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin