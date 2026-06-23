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Cronaca

Vertenza Konecta Dionisi: confronto positivo in Prefettura. Prosegue il lavoro per la tutela dell’occupazione

Cronaca

23 Giugno 2026

Vertenza Konecta Dionisi: confronto positivo in Prefettura. Prosegue il lavoro per la tutela dell’occupazione

Livorno 23 giugno 2026 Vertenza Konecta Dionisi: confronto positivo in Prefettura. Prosegue il lavoro per la tutela dell’occupazione

Si è svolta oggi presso la Prefettura di Livorno una riunione dedicata alla vertenza Konecta, alla quale hanno partecipato i vertici aziendali della società, le organizzazioni sindacali, le rappresentanze RSU dei lavoratori, il Comune di Livorno, dirigenti di TIM presenti fisicamente al tavolo e, in videocollegamento, un funzionario dell’Unità di Crisi della Regione Toscana.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione di TIM, che ha confermato il mantenimento dell’attuale livello di commesse fino alla fine di settembre ed ha espresso una prospettiva favorevole per una possibile prosecuzione fino alla fine dell’anno, sulla base di valutazioni ritenute serie e ragionevolmente fondate.

Konecta ha confermato il proprio impegno a ricercare nuove opportunità e nuove commesse per salvaguardare il maggior numero possibile di posti di lavoro, mentre la Regione Toscana ha ribadito la disponibilità a mettere in campo tutti gli strumenti utili a sostegno dei lavoratori.

“Desidero ringraziare i dirigenti di TIM per la presenza diretta al tavolo e per la disponibilità dimostrata. Ho riscontrato una concreta volontà di collaborazione e un forte senso di responsabilità nei confronti dei lavoratori e del territorio. Si tratta di un contributo importante che merita di essere riconosciuto.” – dichiara il Prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi.

“La conferma delle commesse fino a settembre rappresenta una concreta boccata d’ossigeno per i lavoratori e per le loro famiglie. Al tempo stesso è emersa una prospettiva che consente di guardare con maggiore fiducia anche ai mesi successivi. Continueremo a lavorare affinché questa prospettiva possa trasformarsi in una concreta opportunità occupazionale.”

“Il lavoro buono è quello che produce risultati concreti per le persone. È il lavoro delle istituzioni, delle imprese e delle organizzazioni sindacali quando si assumono responsabilità e costruiscono insieme soluzioni reali per tutelare l’occupazione e la dignità dei lavoratori.”

Il tavolo sarà riconvocato entro la fine del mese di luglio per verificare gli sviluppi delle iniziative che Konecta metterà in campo sul fronte delle nuove commesse e per monitorare le ulteriori misure che potranno essere attivate a sostegno dei lavoratori.