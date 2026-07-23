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Vertenza Konecta, rinviato l’incontro in Prefettura: slitta anche il presidio delle lavoratrici

Cronaca

23 Luglio 2026

Vertenza Konecta, rinviato l’incontro in Prefettura: slitta anche il presidio delle lavoratrici

Livorno 23 luglio 2026 Vertenza Konecta, rinviato l’incontro in Prefettura: slitta anche il presidio delle lavoratrici

È stato rinviato l’incontro sulla vertenza del call center Konecta che avrebbe dovuto svolgersi oggi, giovedì 23 luglio alle ore 17, in Prefettura a Livorno.

A comunicarlo è la Cgil, precisando che il tavolo è stato riprogrammato per mercoledì 29 luglio, sempre alle ore 17.

Al momento non è stato ancora comunicato alla Cgil il motivo del rinvio.

A seguito del rinvio, di conseguenza; non si terrà nemmeno il presidio delle lavoratrici che era stato organizzato in concomitanza con la riunione davanti alla Prefettura.

L’incontro era stato convocato per affrontare la vertenza che coinvolge le 76 lavoratrici del call center Konecta. Al tavolo erano stati invitati l’azienda, la Regione Toscana, le istituzioni locali, le segreterie provinciali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, oltre alla rappresentanza sindacale unitaria (Rsu).

Nella giornata di ieri la Cgil aveva definito quello odierno un appuntamento importante, auspicando che dal confronto potessero emergere proposte concrete per la risoluzione della vertenza.

L’appuntamento è ora fissato per mercoledì 29 luglio, quando le parti torneranno a confrontarsi in Prefettura.