Vertenza MT Logistica, Usb: “Stipendi pagati, su licenziamenti partita ancora aperta”

29 Gennaio 2022

Livorno 29 gennaio 2022

Nei giorni scorsi, mentre i lavoratori continuavano a presidiare i piazzali, si è svolto il secondo incontro istituzionale presso la Prefettura di Livorno.

Presenti, questa volta, anche i rappresentanti sindacali.

Il primo passo avanti è stato quello relativo al pagamento degli stipendi arretrati che sono già stati corrisposti a tutti i lavoratori.

Per quanto riguarda i licenziamenti la partita è naturalmente ancora aperta, nei prossimi giorni verrà convocato un nuovo incontro nel quale saranno valutate alcune possibilità emerse in questi giorni.

Sia l’ultima società che aveva in campo l’appalto sia una nuova, il cui interesse a subentrare sul piazzale è stato annunciato nell’incontro in Prefettura, presenteranno delle proposte direttamente in sede istituzionale.

Il mantenimento del precedente contratto nazionale e delle condizioni salariali non sono, per quanto ci riguarda in discussione.

In ogni caso saranno poi i lavoratori a valutare proposte alternative e qualsiasi soluzione passerà dal voto democratico di tutti.

Per USB è fondamentale intanto tenere alta l’attenzione sulla vertenza proseguendo con iniziative sindacali e di protesta fina alla convocazione del prossimo tavolo.

La vertenza MT Logistica sarà protagonista durante la grande manifestazione contro appalti e sfruttamento che si svolgerà sabato 29 dalle ore 15 in Piazza Grande.

Per lunedì mattina (31 gennaio) sarà organizzato un presidio di fronte all’azienda Bertani con conferenza stampa.

