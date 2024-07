Home

25 Luglio 2024

Livorno 25 luglio 2024 – Vertenza SMS, voto unanime su mozione Gazzetti (PD). “Segnale di grande attenzione dal Consiglio regionale”

Il consigliere regionale PD esprime soddisfazione per l’approvazione dell’atto, condiviso da tutti i gruppi presenti in Consiglio a sostegno dei lavoratori impiegati a Stagno ed a Rosignano

“Avevamo preso l’impegno di portare la vertenza della SMS Operations Italia all’attenzione del Consiglio Regionale della Toscana e così è stato; la cosa importante è che lo abbiamo fatto tutte e tutti insieme.

Come gruppo PD avevamo messo a disposizione dell’aula un testo che traeva spunto dalle preoccupazioni delle lavoratrici e dei lavoratori.

Un atto che è diventato il testo sostenuto e supportato da tutti i gruppi presenti in Consiglio Regionale, senza divisioni, e che rappresenta, guardando a questa vertenza, un importante segnale politico.

La mozione riepiloga i passaggi più rilevanti di questa vicenda che ha visto l’azione e l’interessamento delle Amministrazioni Comunali del territorio ed anche l’apertura del tavolo di crisi regionale, così come richiesto dalle lavoratrici e dai lavoratori e dalle organizzazioni sindacali.

Nel dispositivo finale del testo, approvato all’unanimità, si impegna la Giunta regionale, “anche in seguito al confronto che avverrà in sede di tavolo di crisi, ad attivarsi in particolar modo nei confronti del Governo e del Parlamento. Questo affinché si possano celermente trovare soluzioni concrete al mancato pagamento degli stipendi e, contestualmente; garantire concrete opportunità occupazionali per tutte le lavoratrici e i lavoratori dell’azienda SMS Operations Italia; sia in riferimento al consolidamento delle prospettive per gli occupati presso la Raffineria di Stagno che all’individuazione, per gli occupati nel sito di Rosignano, di soluzioni per il mantenimento dei livelli occupazionali del sito stesso”.

Ovviamente l’attenzione nei confronti di questa vertenza non si ferma qua, pronti a monitorarne l’evoluzione ed anche a predisporre nuovi atti che possano servire a stimolare tutte le azioni che potranno essere utili e necessarie”.

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd, a seguito dell’approvazione della mozione “In merito alle prospettive produttive ed occupazionali dell’azienda SMS Operations Italia”.

