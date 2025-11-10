Vertici Ispra incontrano Salvetti nella sede dell’istituto di Livorno
Livorno, 10 novembre 2025 Vertici Ispra incontrano Salvetti nella sede dell’istituto di Livorno
Il Presidente ISPRA e SNPA Stefano Laporta e il Direttore generale dell’ISPRA Maria Siclari, hanno incontrato il Sindaco di Livorno Luca Salvetti presso la sede dell’Istituto di Livorno, dove hanno avuto modo di illustrare le diverse attività tecnico-scientifiche che vi vengono svolte da oltre trenta tecnici nell’ambito della tutela ambientale, con particolare riferimento agli ambienti marino-costieri, nell’ottica di incrementare la collaborazione con il Comune toscano.
Tra le attività presentate al Sindaco Salvetti, quelle inerenti la valutazione del rischio di contaminazione derivante da inquinanti tradizionali ed emergenti, i laboratori dedicati all’ecotossicologia e al trattamento dei sedimenti marini, attività svolta in collaborazione con porti o autorità portuali, essendo monitoraggi condotti principalmente all’interno di aree portuali (per il dragaggio) e costiere (scarichi industriali). Per l’esecuzione di queste attività di monitoraggio, la sede livornese si avvale di strumenti per l’acquisizione dei dati da remoto (droni aerei) e di strumenti di
analisi statistica e software GIS per l’elaborazione e la restituzione dei dati ambientali.
Presso i laboratori di Livorno si studiano anche gli effetti che i contaminanti hanno sugli organismi marini, quali ricci di mare, piccoli crostacei, mitili, alghe e batteri.
L’ISPRA di Livorno fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico alla realizzazione delle convenzioni internazionali per lo smaltimento o riuso di materiali di escavo, alla movimentazione dei sedimenti nei porti, e all’implementazione di strumenti del SNPA. Non solo ricerca teorica, quindi, ma applicazioni concrete per la tutela ambientale, l’economia circolare, e il supporto normativo e tecnico alle istituzioni.
Nella stessa occasione, si è tornati ad affrontare il tema dell’uso del suolo con un confronto tecnico tra ISPRA e il Comune di Livorno che ha permesso di approfondire la metodologia utilizzata e di analizzare i dati locali, con l’intenzione condivisa di avviare una collaborazione più stretta su questo tema di interesse strategico.
In particolare è emersa l’esigenza di contestualizzare i dati provenienti dall’osservazione satellitare della Terra con i progetti di rigenerazione e ripristino dei suoli che il Comune di Livorno ha saputo proporre in questi anni per una gestione responsabile e sostenibile dal territorio comunale, così come si rileva leggendo in maniera approfondita ed integrata i dati raccolti nel rapporto 2025.