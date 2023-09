Home

Attualità

Vespa velutina, l’appello di Fedagripesca Toscana: “Chi la vede faccia subito una segnalazione”

Attualità

27 Settembre 2023

Vespa velutina, l’appello di Fedagripesca Toscana: “Chi la vede faccia subito una segnalazione”

Gori (Fedagripesca Confcooperative Toscana): “Mette a rischio l’ecosistema e la produzione di miele, bisogna intervenire immediatamente per circoscrivere i danni”

Firenze, 25 settembre 2023 – Vespa velutina, l’appello di Fedagripesca Toscana: “Chi la vede faccia subito una segnalazione”

“Siamo molto preoccupati. La Vespa velutina è un insetto alieno molto pericoloso: ogni volta che abbiamo a che fare con una specie aliena l’ecosistema viene stravolto e sta accadendo anche ora. Insomma non si deve sottovalutare la situazione”.

A lanciare l’allarme è Stefano Gori di Fedagripesca Toscana – Confcooperative.

“Per prima cosa – dice Gori – facciamo un appello: chi vede questo tipo di insetto lo segnali subito, è molto importante perché più si riesce a mappare la zona di azione della Vespa velutina, più si riesce a intervenire concretamente”.

“Con il diffondersi della Vespa velutina – continua Gori – è a rischio la salute delle Apis mellifera, la specie presente in Italia. Tra le conseguenze c’è ovviamente anche la diminuzione della produzione di miele, con un pezzo importante del settore agricolo che andrebbe in grande difficoltà”.

“E naturalmente c’è l’aspetto della produzione del miele – ha concluso -. Se le api vengono colpite, la conseguenza è poco miele da poter avere a disposizione e vendere. Quindi un intero comparto che andrebbe in difficoltà. Dall’aspetto naturale a quello economico: rischiamo grosso”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin