Home

Cronaca

Vespucci Colombo, conto alla rovescia per l’evento finale del progetto Teams for Steam

Cronaca

11 Maggio 2023

Vespucci Colombo, conto alla rovescia per l’evento finale del progetto Teams for Steam

Livorno 11 maggio 2023 -Conto alla rovescia per l’evento finale del progetto Teams for Steam: nei giorni 16-17-18 maggio il Vespucci-Colombo ospiterà oltre 400 studentesse,studenti, docenti, dirigenti scolastici provenienti da diverse regioni italiane, che saranno coinvolti in attività laboratoriali all’interno dei plessi di via Chiarini, via San Gaetano, Piazza Vigo e Fortezza Vecchia e parteciperanno a momenti conviviali e e di intrattenimento resi possibili anche da sponsor locali.

Il progetto , finanziato dal MIURnell’ambito del Piano Scuola Digitale con 180mila euro è stato articolato in tre sottoprogetti: Log-store-sell-taste, Benessere e Arte nella natura, Laboriosamente (dal produttore al consumatore) – i cui loghi sono stati realizzati dagli studenti nel corso di un contest iniziale ed hanno accompagnato tutte le fasi del progetto nel corso dell’anno , durante il quale i vari istituti hanno realizzato attività laboratoriali sia in autonomia che in regime di mobilità.

Le scuole coinvolte, che hanno costituto una vera e propria rete, distribuite tra Toscana, Lombardia, Liguria ed Umbria , sono : ISIS Raffaello Foresi di Portoferraio , ISIS Marco

Polo di Cecina, IC Ernesto Solvay-Dante Alighieri, IC Carducci, IO Giano Bastardo (Umbria), ISIS Carducci Volta Pacinotti,

IC Marassi (Liguria), IC Benci -Borsi, IC Micheli Bolognesi di Livorno, ITC Nizzola (Lombardia) e IIS Vespucci Colombo, che ne è il capofila.

Fortemente voluto dalla Dirigente Francesca Barone , laureata in matematica e decisamente convinta sia dell’importanza delle Steam che dell’opportunità che il progetto avrebbe offerto all’intera comunità scolastica e in particolare gli studenti e le studentesse, il progetto ha portato alla simulazione dell’azienda “Teams4Steam” che ha coinvolto studenti dell’indirizzo AFM in un percorso di PCTO insieme alla Dirigente stessa e allo staff di istituto che ha organizzato le giornate livornesi (trovate in allegato il dettaglio della giornate con le varie attività )

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin