Home

Cronaca

Vespucci-Colombo in lutto, addio alla professoressa Decky Fornaciari

Cronaca

5 Settembre 2022

Vespucci-Colombo in lutto, addio alla professoressa Decky Fornaciari

"Una giovane vita spezzata da un male incurabile"

Livorno 5 settembre 2022

Vespucci-Colombo in lutto per la scomparsa di una giovane insegnante. E’ un momento di grande dolore per la comunità scolastica come potete leggere dal documento della dirigente Francesca Barone e dalle righe scritte dai colleghi.

Decky Fornaciari, nata a Santa Croce sull’Arno, dopo essersi sposata ha vissuto ed insegnato a Livorno, si è spenta all’età di 43 anni. La comunità scolastica si stringe al marito Luca, ai genitori e tutti i suoi familiari.

“Una giovane vita spezzata da un male incurabile



Ciao Decky,

te ne sei andata così, all’improvviso, all’inizio di questo anno scolastico, lasciandoci senza parole, ma con il tuo sorriso ad accompagnarci nelle traversie che si attenderanno.

Tu che hai attraversato le tue con quella luce negli occhi , raccontandoci nei corridoi di scuola cosa stavi vivendo, sempre sorridente, contenta del tuo cammino , nonostante la fatica fisica e mentale che sopportavi ogni giorno.

Grazie di aver camminato con noi in questi anni, grazie del tuo coraggio, grazie di non aver perso la voglia di fare e di stare con noi e con i ragazzi, grazie di esserti spesa per la comunità scolastica fino in fondo ed aver sempre avuto fiducia in noi, nei ragazzi e nella vita.

Cercheremo di portare il tuo testimone in termini di impegno, resilienza e fiducia nel prossimo come meglio potremo, te lo promettiamo, con la luce del tuo sorriso negli occhi.

Vola leggera Decky,

I tuoi colleghi del Vespucci-Colombo”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin