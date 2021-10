Home

Cronaca

Vespucci-Colombo, riparte lo sportello psicologico Covid per studenti, docenti e personale

Cronaca

3 Ottobre 2021

Vespucci-Colombo, riparte lo sportello psicologico Covid per studenti, docenti e personale

Livorno 3 ottobre 2021

Riparte questa settimana lo sportello psicologico nell’istituto Vespucci-Colombo: attivato lo scorso anno dal Miur come supporto a tutta l’utenza scolastica, alunni e genitori, e al personale scolastico a seguito del Covid

Alunni soprattutto, ma anche personale docente e non, ha usufruito dello sportello tenuto dalla dottoressa Arianna Tozzi, che è stata di grande aiuto sia ai singoli che alle classi che ne hanno richiesto l’intervento, aiutando un sereno riavvio della attività didattica in presenza per tutti.

Per questo motivo l’istituto ha deciso di rimettere fra le sue priorità il sostegno psicologico a tutta la comunità frequentante, dando modo alla dottoressa Tozzi di tornare nelle sedi con orari prestabiliti per l’intero anno scolastico.

Chiunque, dunque, genitori degli alunni, alunni del diurno e del corso serale, docenti, personale Ata e dirigente scolastico potranno prenotarsi via mail all’indirizzo arianna.tozzi@centropop.it richidendole un appuntamento per le seguenti giornate: ogni martedi dalle 9-12 per via San Gaetano, il terzo mercoledi di ogni mese dalle 15 alle 18,30 in via Chiarini e il primo, secondo e quarto mercoledi dalle 9 –12 per via Chiarini /Piazza Vigo

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin