Home

Cronaca

Vespucci Colombo, si conclude il progetto Teams for Steam

Cronaca

23 Maggio 2023

Vespucci Colombo, si conclude il progetto Teams for Steam

Livorno 23 maggio 2023

Circa 500 studentesse e studenti e più di cento fra insegnanti e dirigenti : sono questi i numeri del progetto Teams for Steam, conclusosi nei giorni scorsi , di cui IIS Vespucci-Colombo era capofila. “Un progetto ideato due anni fa su un traghetto per l’isola d’Elba” , cresciuto e maturato nel suo percorso di questi anni, includendo 10 scuole secondarie di secondo e di primo grado, così come istituti comprensivi di Livorno, Rosignano, Cecina, Piombino, Portoferraio, Genova, Trezzo sull’Adda (MI) e Giano Bastardo (PG), come ha ricordato la Dirigente Francesca Barone all’apertura dei lavori ad un teatro 4 Mori gremito.

Nato con l’obiettivo di promuovere lo studio delle Steam – secondo le intenzioni del Miur che lo ha finanziato – Teams for Steam è stato declinato, dai dirigenti delle scuole della rete, in tre sottoprogetti , tutti legati all’ambito scientifico-tecnologico-artistico: Log-store-sell-taste, Benessere e Arte nella natura, Laboriosa-mente, legato al mondo delle api. Nel corso , poi, del corrente anno scolastico sono state organizzate le mobilità nelle varie regioni, in modo da far incontrare studenti e docenti e poter lavorare insieme, a livello laboratoriale: ed ecco che è nata una vera e propria linea di prodotti quali estrazioni di oli essenziali, saponette, balsami per labbra, shampoo e creme viso a base di miele, olio e prodotti naturali, con tanto di brand e packaging interamente riciclabile con loghi , utilizzati nella campagna pubblicitaria, il tutto all’interno delle scuole della rete – i cui studenti si sono cimentati in un contest grafico per realizzare e poi votare sia i loghi dei progetti che il logo finale di Teams for Steam , come nell’organizzazione della mobilità e dell’accoglienza. Gli obiettivi del progetto sia in termini di numeri che di contenuti, come ha dichiarato la Dirigente Barone, sono stati raggiunti.

In particolare, per l’evento finale, che ha coinvolto tutte le scuole della rete, l’IIS Vespucci-Colombo ha messo in campo studenti e docenti del turistico che hanno accolto e accompagnato gli ospiti a scoprire la città utilizzando le mappe realizzate dal Liceo Artistico. Quest’ultimo ha anche organizzato laboratori di grafica, fotografia e pittura, realizzato la campagna pubblicitaria per il miele e la mostra grafico – pittorica ancora visitabile presso la Fortezza Vecchia, mentre la sezione del tecnico economico ha animato laboratori di geografia, scienze, matematica nonché creato il sito web del progetto e il settore professionale , anche con gli esperti di estetica e acconciatura ha coccolato gli ospiti e li ha fatti sperimentare e lavorare nell’orto ricco di piante officinali e nel nuovo laboratorio di cosmesi.

Non solo , ma le scuole sia della provincia che delle altre regioni hanno fruito di significativi momenti conviviali in Fortezza Vecchia, avendo la scuola ricevuto il patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e il sostegno di Neri, Fidapa, Propeller International, Garden club, Pasticceria Cristiani e Generali- Agenzia di via Cairoli. Le serate sono state organizzate dalle studentesse, dagli studenti e dai docenti sotto forma di intrattenimento musicale, artistico, poetico e cabarettistico, animati da proiezioni sulle pareti della quadratura dei disegni realizzati live ed accompagnati dalla musica.

Un’esperienza di grande coinvolgimento e collaborazione all’interno dell’IIS Vespucci Colombo , che per la prima volta si è cimentato in un progetto così complesso , ma anche con le scuole della rete che hanno espressamente dichiarato , in chiusura di lavori, di voler continuare a lavorare insieme.

Ad maiora!

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin