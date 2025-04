Home

Vespucci.Colombo, tutti i numeri delle esperienze all’estero

8 Aprile 2025

Oltre 200 studenti

oltre 30 docenti

14 destinazioni : Coimbra, Cipro, Creta, Malta, Bordeaux, Madrid, Praga, Budapest, Malaga, Copenhagen, Vienna, Valencia, Belfast , Clonakilty

150 studenti partiti per esperienze di PCTO estero per 15 giorni, da settembre a marzo, con 9 flussi

oltre 60 in partenza per Erasmus, con 8 flussi, fra maggio e settembre , di quattro settimane (studenti delle classi terze e quarte) e per 3 mesi (studenti post-diploma)

Le esperienze di PCTO estero sono state finanziate con fondi PNRR

Le esperienze Erasmus con fondi EU

Nelle esperienze di PCTO estero i ragazzi hanno visitato aziende e altri luoghi di lavoro e sono stati coinvolti in attività di laboratori; in alcune destinazioni hanno fatto anche corsi di lingua (ad esempio in Portogallo) ed hanno visitato i luoghi più significativi muovendosi con i mezzi pubblici

Per alcuni si è trattato della prima esperienza all’estero , per altri no, ma tutti hanno apprezzato la possibilità di recarsi all’estero, di cimentarsi con orari e ritmi di vita diversi dai propri, di ammirare bellezze naturalistiche e culturali per lo più sconosciute, di incontrare altri ragazzi e di assaggiare cibi diversi.

Nelle esperienze di Erasmus, in partenza a maggio e inizio settembre gli studenti svolgeranno tirocini lavorativi presso aziende, uffici, attività commerciali selezionati dalle agenzie partner, gestendo il tempo libero in modo autonomo.

Inoltre due gruppi di docenti hanno partecipato ad esperienze di mobilità sotto forma di job shadowing in modo da poter scambiare buone pratiche con colleghi stranieri.