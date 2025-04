Home

‘Veterans Lions Day’: sfileranno tutti gli ex giocatori amaranto prima dell’ultima partita di B

22 Aprile 2025

‘Veterans Lions Day’ è il titolo della simpatica iniziativa in programma domenica 27 aprile alle 14:30 sul campo centrale dell’impianto ‘Emo Priami’ di Stagno: un’ora prima della partita valida per il 18° ed ultimo turno di serie B, girone 4 (drop d’inizio alle 15:30), tra la LundaX Lions Amaranto Livorno ed il Perugia, prevista sullo stesso rettangolo di gioco, tutti gli ex giocatori amaranto sfileranno, per ricevere gli applausi degli appassionati. Il modo migliore per celebrare i 25 anni di intensa attività dei Lions stessi e festeggiare il brillante campionato di B agli sgoccioli. La LundaX Lions Amaranto è certa di chiudere il torneo in ottava posizione e cercherà, contro il Perugia, attualmente quarto, di ottenere il suo sesto successo stagionale.