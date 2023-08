Home

30 Agosto 2023

Livorno 30 agosto 2023 – Vetri in frantumi e auto saccheggiate: la rabbia dei residenti in via dei Pensieri

Non è la prima volta che i residenti in via dei Pensieri, tra via degli Oleandri e via Machiavelli, si svegliano con una brutta sorpresa.

Nell’arco di una settimana, due notti diverse hanno visto la scena di vetri in frantumi e auto messe a soqquadro per rubare oggetti di poco valore.

Almeno 10-15 veicoli sono stati presi di mira dai malviventi, che hanno agito indisturbati approfittando del buio e del silenzio.

I residenti sono esasperati e chiedono maggiore sicurezza e controlli da parte delle forze dell’ordine. “È una vergogna, non si può vivere così – dice una signora che ha trovato la sua auto danneggiata -. Ogni volta dobbiamo pagare le riparazioni e sperare che non ci rubino qualcosa di importante. Non ci sentiamo più al sicuro in questa zona”.

“Sembra che nessuno si occupi di noi – dice un altro residente -. Questa è una zona residenziale e tranquilla, ma ora è diventata un bersaglio facile per i criminali. – dice un altro residente. – Chiediamo solo più attenzione”.

