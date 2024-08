Home

18 Agosto 2024

Livorno 18 agosto 2024 – Vetrina e finestrino auto in frantumi: straniero in stato di alterazione si ferisce, trovato nel sangue in via Gande

Livorno si è svegliata questa domenica 18 agosto con un episodio di violenza che ha lasciato numerosi cittadini sconvolti. Una scia di sangue sotto i portici di Piazza della Repubblica e in via Grande ha attirato l’attenzione dei residenti, preoccupati per quanto potesse essere accaduto durante la notte.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, intorno alle 7:00 del mattino, un uomo di circa 30 anni, di origine straniera, è stato trovato con profonde ferite a un braccio in via Grande; centralissima via dei negozi a due passi dal Comune ed un quartiere ormai noto alla cronaca cittadina per le sue condizioni di degrado e insicurezza.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il 30enne fosse in uno stato di alterazione e, poco prima, abbia spaccato la vetrina di una pizzeria in Piazza della Repubblica. Successivamente, si sarebbe spostato lungo via Grande, dove avrebbe anche distrutto il finestrino di un’auto parcheggiata.

Allarmati dalle gravi ferite dell’uomo, alcuni passanti hanno immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono arrivate due ambulanze, una dell’SVS e una della Misericordia di Livorno, i cui volontari si sono presi cura del ferito, trasportandolo poi in ospedale per ulteriori accertamenti.

I carabinieri sono intervenuti in via Grande per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per comprendere le cause che hanno portato a questo atto di violenza. Le indagini sono attualmente in corso e si attendono ulteriori sviluppi per chiarire quanto avvenuto.